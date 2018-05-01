В Петербурге прошла акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram

В Петербурге проходит акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram. Она началась в 11 часов утра у дома 5/3 на Лиговском проспекте, после этого колонна прошла по Невскому проспекту и Садовой улице к Марсовому полю.

По предварительным данным, на митинг вышли около тысячи человек.