В Петербурге прошла акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram
В Петербурге проходит акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram. Она началась в 11 часов утра у дома 5/3 на Лиговском проспекте, после этого колонна прошла по Невскому проспекту и Садовой улице к Марсовому полю.
По предварительным данным, на митинг вышли около тысячи человек.
Около 14:00 акция подходила к концу, полицейские призвали людей расходиться. Один из участников подошел к полицейским и напомнил им о 31-й статье Конституции, после чего его и задержали.
Фото: Лентач, Протестный Петербург.
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