В Петербурге прошла акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram

В Петербурге проходит акция «Цифрового сопротивления» в поддержку Telegram. Она началась в 11 часов утра у дома 5/3 на Лиговском проспекте, после этого колонна прошла по Невскому проспекту и Садовой улице к Марсовому полю. 

По предварительным данным, на митинг вышли около тысячи человек.

Около 14:00 акция подходила к концу, полицейские призвали людей расходиться. Один из участников подошел к полицейским и напомнил им о 31-й статье Конституции, после чего его и задержали.

Фото: Лентач, Протестный Петербург.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров