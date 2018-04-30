В Петербурге избили известно ЛГБТ-активиста Бориса Конакова

В Петербурге неизвестные напали на ЛГБТ-активиста, журналиста и экс-редактора «Собака.ru» Бориса Конакова.

На своей странице в Facebook Конаков написал, что нападение произошло после того, как его не пустили в гей-клуб. «Так как ничего не украли, я классифицирую это как гомофобное нападение. Операция, по ходу, будет после праздников. Возможно, потребуются дорогостоящие титановые пластины», — говорится в посте.

Больше никаких подробностей Конаков не помнит. После избиения он потерял сознание, у него сломана челюсть. Сейчас активист находится в отделении нейрохирургии в Александровской больнице.

Борис Конаков известен своими перфомансами, посвященными проблемам ЛГБТ, гомофобии и людей с позитивным ВИЧ-статусом. Ранее он приковывал себя наручниками к мосту Кадырова и обливался боярышником.