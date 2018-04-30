МЧС: 1 мая в Петербурге ожидается шторм

Управление МЧС по Петербургу опубликовало штормовое предупреждение на 1 мая.

Согласно прогнозу, завтра в городе ожидается усиление ветра до 15 м/с и гроза. Петербуржцам рекомендуют убрать вещи с балконов, оставлять автомобили подальше от деревьев, а также быть осторожными на улице: не подходить близко к рекламным щитам, обходить мосты и шаткие конструкции.

При грозе лучше остаться дома, закрыть окна, отключить телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами. На улице лучше не прятаться под высокими деревьями. Находясь в машине, нужно остановиться и закрыть окна.