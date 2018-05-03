Рядом с моим домом не было приличного продуктового магазина, поэтому когда я узнала об открытии «Азбуки Вкуса», была очень рада. Но начав ходить туда регулярно, обратила внимание, что они используют очень много пластика: кладут апельсины, бананы и перцы по одному в упаковку. Меня это возмутило, я стала, покупая, доставать фрукты и просить использовать контейнер еще раз. Продавцы на меня смотрели, как на сумасшедшую, и говорили : «Да ладно, нам не жалко, у нас их тысячи». Я отвечала: «А вы представьте, что все они потом отравляют ваших детей». Мне стало понятно, что уровень осведомленности продавцов очень низкий: они все многократно помещают в пакеты, за один раз их можно унести с десяток. Это нерационально, небережно по отношению к экологии и природе, но для «Азбуки» это часть маркетинга – они считают, что в премиум-сегменте клиент должен получить максимум комфорта.

Я написала в Instagram пост о том, что это абсурд. Мы живем в XXI веке – помещать в пластик апельсин, который уже и так упакован природой, очень глупо. Неожиданно я увидела живой отклик: была целая волна комментариев и лайков. Оказалось, многих задевает за живое эта тема. В фейсбуке развернулась дискуссия, а текст собрал несколько тысяч репостов. В комментариях отмечали совладельцев сети, и кто-то из них написал: «Екатерина, будьте уверены: "Азбука Вкуса" – прогрессивная сеть, и скоро мы вернемся к вам с новостями». Также в комментариях писали, что у них у входа стоят контейнеры для раздельного сбора, но я не понимаю, какой смысл тратить силы на переработку, если можно просто не использовать тару.