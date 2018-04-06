Лофт-проект «Этажи» объявил о закрытии на реконструкцию части помещений

Работы завершат к 1 мая. Кроме того, в мае и июне лофт-проект введет в эксплуатацию ряд новых пространств.

В октябре владелец проекта Денис Кузнецов объявил о ребрендинге компании: лофт-проект «Этажи» из арт-центра планирует превратиться в пространство для стартапов.