Лофт-проект «Этажи» объявил о закрытии на реконструкцию части помещений

Часть пространств известного петербургского лофта «Этажи» закрывают на реконструкцию. 

По сообщению директора «Этажей» Светланы Полыньковой, лофт готовят к новому туристическому сезону. Также ожидается появление новых пространств. Полностью «Этажи» откроют в мае и июне. 

Помешения, которые не попадают под реконструкцию, будут работать в обычном режиме. 

 

 

Работы завершат к 1 мая. Кроме того, в мае и июне лофт-проект введет в эксплуатацию ряд новых пространств.

В октябре владелец проекта Денис Кузнецов объявил о ребрендинге компании: лофт-проект «Этажи» из арт-центра планирует превратиться в пространство для стартапов. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров