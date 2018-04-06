Петербуржцы устроили пикеты против закрытия консульств США и Великобритании

27 марта посольство России в США запустило в официальном аккаунте в Twitter опрос: какое американское консульство следует закрыть в России. В качестве ответа предлагают три города на выбор: во Владивостоке, Екатеринбурге и Петербурге. Большая часть голосов была отдана за Петербург. 31 марта американская дипмиссия покинула здание на Фурштатской. Американское консульство в Петербурге уже прекращало выдачу виз в августе: все собеседования перенесли в Москву. Это было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. В декабре консульство США в Петербурге возобновило свою работу. О том, как петербуржцам получить американскую визу после закрытия консульства, читайте здесь.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Москва объявила о закрытии Британского совета в РФ и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этими событиями в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев.