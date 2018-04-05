Петербуржцы сообщают о взрыве на Ириновском проспекте
Как передают в редакцию «Фонтанки» очевидцы, на углу Индустриального и Ириновского проспектов произошел сильный взрыв колонки на АЗС «Линос».
«Начался пожар, грузовую «Газель» завалило набок, пострадал еще один автомобиль», – сообщают читатели.
С открытым огнем, видимо, справилась автоматическая система пожаротушения. На пересечении проспектов движение затруднено. При взрыве никто не пострадал. По данным ГУ МЧС, причиной хлопка стал газ, скопившийся в подземной емкости.
Инцидент произошел во время работ по демонтажу пустой емкости из-под бензина. Скопившийся внутри газ и привел к хлопку.
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