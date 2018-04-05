Борьба с сосулями в Петербурге продолжится даже летом

Борьбу с сосулями в Петербурге продолжат и летом. Власти города отремонтируют 337 домов с особо опасными крышами и установят «холодные чердаки».

Специалисты изолируют на чердаках все трубопроводы с горячей водой и вынесут вентиляцию канализационных стояков за их пределы. Теплоизоляцией также оборудуют все выходы на чердаки и вентиляционные каналы. По планам, после ремонта наледь уже не сможет покрыть крыши зданий.

Этой зимой в Петербурге искали изобретателя инновационного оружия против сосуль и лучшему были готовы заплатить миллион рублей. Зима 2018 года в Петербурге была по-настоящему «урожайной» на сосули: в конце февраля горожане сфотографировали ледяной сталактит высотой в три этажа, а в марте на Моховой обнаружили целую «плантацию» сосуль.