На Дворцовой площади проведут шесть репетиций парада Победы

Петербургские военные начали готовиться к параду Победы. На дворцовой площади уже прошло несколько тренировок оркестрового батальона. 9 мая более 200 музыкантов военных оркестров исполнят военные марши.

24 и 26 апреля пройдут первые репетиции парада. Военная техника подключится 30 апреля. В эти же дни по главной площади города будут маршировать военные. Еще две репетиции пройдут 2 и 4 мая, а генеральный прогон - утром 7 мая. Он, как и сам парад, начнется в 10 утра.

В параде Победы в Петербурге 9 мая примет участие авиация, а на Дворцовой площади наряду с военнослужащими и курсантами военных вузов впервые пройдут представители «Юнармии».