В Петербурге закрыли на месяц сады и парки

В Петербурге сады и парки закрыли на месячную просушку после зимы. С 5 апреля будут закрыты Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад и сад дворца Юсуповых в Адмиралтейском районе.

По правилам просушку должны завершить 1 мая, но часто ее завершают на 1-2 недели раньше, в зависимости от погоды. За это время садовники приводят парки в порядок: красят мебель, ремонтируют урны, обновляют дорожки. Специалисты объясняют, что передвижение по напитанным влагой дорожкам может нарушить покрытия.