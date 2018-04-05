В день города по Невскому проедут сотни мотоциклов и ретро-троллейбусы

Ретро-троллейбусы, автобус со стеклянной крышей и передвижную телевизионную станцию Олимпиады 1980 года покажут петербуржцам 26 мая. В честь Дня рождения Петербурга на Невском пройдет парад ретро-транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», познакомиться ближе с раритетными автомобилями получится на открытой выставке посреди Инженерной улицы сразу после пробега.

Если в 2017 году в пробеге участвовали 145 раритетов, то в 2018-м их число увеличится до 150, а возможно, и до 200. Организаторы надеются удивить горожан и новыми экспонатами. Из Будапешта в Петербург пригонят первый советский международный автобус «Икарус-55». Вместе с моделью автобуса Setra S6 с частично стеклянной крышей он станет главным «гвоздем» нынешнего фестиваля. Кроме того, горожанам продемонстрируют передвижную телестанцию ЛиАЗ-5932 «Магнолия». Она передавала в эфир соревнования первой советской Олимпиады.

Общественный транспорт также разбавят несколькими сотнями мотоциклов: в честь 315-летия Петербурга к пробегу присоединятся участники международного мотоциклетного движения-фестиваля «Мотостолица».

По материалам «Фонтанки»