Уикенд в Петербурге с 5 по 8 апреля

с 5 апреля

Фильм «Взрослые игры» / Flower



Фильм с Зои Дойч превращается из социальной драмы то в инди-комедию, то в криминальное роуд-муви. Несовершеннолетняя Эрика зарабатывает на жизнь тем, что ловит педофилов и шантажирует их, пытаясь накопить на тюремный залог для отца, попавшего за решетку за попытку ограбления казино.