Уикенд в Петербурге с 5 по 8 апреля

5 апреля 20:00 «А2»

Концерт The Rasmus



Группа The Rasmus в рамках мирового тура Dark Matters (названного в честь вышедшего недавно одноименного альбома) выступит в Петербурге. Финны обещают спеть не только хит «In the shadows», но и треки с новой платсники.