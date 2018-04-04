На станцию «Новокрестовская» подали электричество

Строящуюся станцию «Новокрестовская» в Петроградском районе Петербурга подключили к постоянной схеме электроснабжения, сообщает «Карповка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Напряжение на контактном рельсе позволит пустить первый пробный поезд.

Комитет и метрополитен не нашли никаких проблем в работе электроснабжения. Электричество также позволит испытать эскалаторы и траволаторы на станции, проверить инженерное оборудование.

На прошлой неделе станиция «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию: технологический проем уже закрыли, смонтировали путевой рельс. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что «Беговая» и «Новокрестовская» начнут перевозить пассажиров до 28 апреля 2018 года. П