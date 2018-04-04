К 2022 году в Петербурге планируют создать сеть из семи тематических парков, включающих парк аттракционов, развлекательно-образовательный и интерктивный парки. Проект одобрил Совет по инвестициям при губернаторе Петербурга. Общий объем инвестиций оценивается в сумму от 12 до 20 миллиардов рублей.

Помимо этого к 2026 году в городе могут появиться парк азиатской тематики, парк для проведения фестивалей, этно-ремесленный парк и экстрим-парк. Идея принадлежит компании McKinsey.

«В нашем городе эта сфера недостаточно развита, во многих города и регионах она дает положительный эффект», — отметил Георгий Полтавченко. Он также предложил перенести азиатский парк на юг, а в Приморском районе реализовать проекты «славянской направленности».