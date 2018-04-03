Тереза Чмыхало: «Я лежала вся изрезанная, а мне писали, что я актриса и теракта не было»

Теракт

В тот день я ушла с учебы пораньше – у меня отменили пару. Был очень теплый, солнечный день, я зашла в вагон, остановилась у дверей и набирала товары в корзину на «iHerb». Помню, как отправились от «Сенной», а дальше провал – свет погас, телефон выпрыгнул из рук. Открываю глаза и ничего не вижу, вокруг темнота. Заметила только, что в дверях разбито стекло, и подумала, что что-то случилось с электричеством – лампочка взорвалась и обожгла только меня. И вдруг из тишины начали прорываться страшные, приглушенные звуки – кто-то в истерике кричал «мама!» А когда поезд наконец остановился, нахлынула гамма шума. Я понимала, что нужно забраться на сидение, чтобы меня вытащили, но ноги тряслись и будто приросли к полу – пришлось переставлять их руками. Когда вылезла, первое, что увидела – толпу людей, которая смотрела на нас и снимала. Обернулась, а весь вагон помятый, люди лежат в крови. Трогаю свое лицо и понимаю, что оно тоже в крови – и в моей, и в чужой.

Ко мне подошла какая-то женщина и спросила, как мне помочь, я расплакалась и попросила отвести меня домой – мне хотелось как можно скорее уйти от этого страха к маме. Мы успели выйти, пока эскалаторы еще работали, вскоре их выключили. Когда попали на улицу, я заметила, что дети на меня странно смотрят. Дома мне вызвали скорую – я отговаривала, казалось, что со мной все в порядке. Уже в машине врачи нам рассказали, что произошел теракт. Но переживала я только за маму, она очень нервничала.