В Петербурге появилась настольная игра «Большая прогулка» о Петропавловской крепости

Музей истории Петербурга выпустил настольную игру «Большая прогулка по Заячьему острову и Петропавловской крепости». Выполняя задания и отвечая на вопросы, дети и взрослые узнают, где находилась первая петербургская аптека, а где хранились ключи от вражеских городов. Игроки познакомятся со знаменитыми архитектурными памятниками, расположенными на территории острова, узнают о тайнах и легендах Петропавловской крепости, об историях, связанных с узниками крепостной тюрьмы и многом другом.

Игра включает в себя сборное поле-пазл, карточки с вопросами, фишки в виде фигурок гимназистов, модели транспорта и кубик. Как рассказала «Фонтанке» автор-разработчик проекта Екатерина Васильева, квест предназначен для детей с 8-10 лет, когда они уже хорошо читают, и родителей. Игроки будут получать такие задания, например: «На углах бастионов есть башенки. Сколько их и для чего они предназначались?»

«Сначала вопросы могут показаться сложными, – говорит Васильева, – но через две-три игры ответы запоминаются. Для этого предусмотрены карточки-исторические справки. Чтобы стимулировать маленьких игроков читать их вслух и громко, как требуют правила, мы придумали давать за это монетки XVIII-XX веков. Они понадобятся, чтобы нанять машину, извозчика или лодку и опередить пеших соперников».

Проходя игру, пользователи могут встретиться со «Случайностями» – увидеть комендарта крепости, императора и других героев. На финише победители получат медаль «Преуспевающему», подобную той, что вручали лучшим ученикам петербургских гимназий.

На основе настольной игры был разработан «напольный» вариант, для которого все элементы были увеличены в 10 раз. Благодаря этому участники квеста, передвигая фигуры высотой около одного метра, получают возможность буквально ходить по игровому полю. По словам специалиста центра музейной педагогики Марии Баданиной, уже сегодня-завтра на сайте музея объявят набор в семейные команды, а 22 апреля проведут первый квест. «Сначала гостей ждёт тур по Петропавловской крепости, чтобы освежить в памяти некоторые моменты. Затем мы будем ждать их в Нарышкином бастионе, где и начнется игра», – рассказала «Фонтанке» Баданина.

Настольную игру можно приобрести в музее, а также в книжных, интернет- и игровых магазинах.

По материалам «Фонтанки»