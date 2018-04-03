Петербуржцы смогут расстаться с пуховиками к концу недели, обещают синоптики
Окончательно расстаться с пуховиками и перейти на лёгкие пальто петербуржцы смогут уже к концу недели. Серьёзных холодов в городе больше не ждут.
По данным регионального Гидрометцентра, в четверг, 5 апреля, воздух в Петербурге прогреется до 13 градусов тепла. Ночью всё же прогнозируются лёгкие заморозки, столбик термометра может опуститься до -2.
Как рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, тёплая погода продержится чуть больше недели, ближе к 20-м числам столбик термометра снова опустится до двух градусов. Практически летняя погода порадует горожан в конце апреля. Синоптики обещают до +18 градусов.
«Ночные заморозки в апреле ещё будут, а вот дневные температуры уже практически всегда положительные», — прокомментировала метеоролог.
Март 2018 года вошёл в историю как один из самых холодных за последнее тридцатилетие. Среднемесячная температура первого весеннего месяца оказалась на 2,2 градуса ниже нормы. Март 2018-го занял почётное четвёртое место после более холодных собратьев 2013, 2005 и 2006 годов.
По материалам «Фонтанки»
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