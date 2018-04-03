В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа

Власти Петербурга анонсировали тендер на строительство скоростной трамвайной линии до Петергофа. Об этом 3 апреля пишет газета «Ведомости».

Как рассказала изданию глава городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк, конкурс объявят в ближайшие дни. В рамках проекта подрядчику придется проложить около 20 км трамвайных путей. Правительство оценивает стоимость контракта примерно в 10,6 млрд рублей.

По информации газеты, строительство пройдет в два этапа: сначала построят ветку протяженностью 6 км от существующих трамвайных путей до Петергофского шоссе, затем — от Петергофского шоссе до Петергофа. Известно, что на первый этап работ уйдет 4,3 млрд рублей, он может быть окончен уже к 2023 году. Решение о строительстве второй части будет принято отдельно.

Сейчас Петербург и Петергоф связывают электрички, которые ходят от Балтийского вокзала до станции Новый Петергоф. Однако от нее до главной достопримечательности города, императорского дворца и парка с фонтанами, еще около 3 км. К самому дворцово-парковому комплексу ходят два маршрутных автобуса от станции метро «Автово», а также маршрутки. Как отмечает издание, часто они переполнены и не оборудованы кондиционерами. О проекте скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» до Петергофа в октябре рассказали в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Тогда сообщалось, что строительство может обойтись инвестору в 18 млрд рублей.

По материалам «ДП»