Для музея Достоевского построят пятиэтажное здание с библиотекой, зимним садом и театральным залом

Смольный одобрил строительство второго корпуса музея Достоевского, который расположится в Кузнечном переулке. 

Новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома  9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. 

Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью более 2 тыс. кв. метров разместят интерактивную библиотеку, литературное кафе, театральный зал, книжный магазин, хранилище для музейного фонда и зимний сад. 

 


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