Во вторник Петербург накроет метель с мокрым снегом

МЧС предупреждает,  что во вторник, 3 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра до 15–17 метров в секунду. Спасатели советуют горожанам воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, город накроет метель с мокрым снегом и дождем. В ночь на вторник температура воздуха будет держаться около нуля градусов, днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. 

Уже в четверг, 5 апреля, синоптики обещают 12 градусов тепла. 

Фото: @lara_cremedelacreme_spb


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