Фоторепортаж: крестный ход у Исаакиевского собора
1 апреля в честь Вербного воскресенья у Исаакиевского собора прошел крестный ход, в котором приняли участие около 200 учеников воскресных школ. Движение по нескольким улицам было перекрыто. Крестный ход начался со службы, на которой присутствовал вице-губернатор Игорь Албин и спикер ЗакС Вячеслав Макаров.
Фото: @tass_agency, @rybezhsky, @petrovsergeyphoto, @eoropress, @regnum_na, @pimenov.roman
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