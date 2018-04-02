Фоторепортаж: крестный ход у Исаакиевского собора

1 апреля в честь Вербного воскресенья у Исаакиевского собора прошел крестный ход, в котором приняли участие около 200 учеников воскресных школ. Движение по нескольким улицам было перекрыто. Крестный ход начался со службы, на которой присутствовал вице-губернатор Игорь Албин и спикер ЗакС Вячеслав Макаров.