В Петербурге обещают дождь

В ночь на 2 апреля в Петербурге температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, передает ГУ МЧС в воскресенье, 1 апреля.

Днем в понедельник столбик термометра поднимется до плюс 3-5 градусов. Ветер примет юго-восточное направление, переходящее к южному с силой до 12 м/с.

В ведомстве предупредили горожан, что на дорогах возможен гололед, ночью временами будет идти мокрый снег, а днем 2 апреля вероятен дождь.

По материалам «ДП»

Фото: @aleksandr_bolotov

