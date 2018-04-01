У Лахта центра за 40 млн рублей построят подземный переход с лифтом

В Петербурге построят два новых подземных перехода — в районе Лахта центра и около ЖК «Новая Охта». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Дирекция транспортного строительства объявила конкурсы на проведение инженерных изысканий в районе предполагаемого строительства, а также на разработку проектной документации двух подземных переходов. Тот, что будет построен у Лахта центра, обойдется бюджету почти в 40 млн рублей, а переход на Охте – в 13,7 млн.

Построить переходы подрядчики должны в течение двух лет – до 15 ноября 2019 года. Согласно техническому заданию, переход у будущего офиса «Газпрома» будет расположен под железнодорожными путями и Шуваловским проспектом. Его оборудуют лифтом грузоподъемностью в 400 кг для перемещения маломобильных пассажиров.

По материалам «ДП».