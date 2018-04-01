«Зенит» рассказал о белой траве для «Санкт-Петербург Арены»

Футбольный клуб «Зенит» сообщил о «небывалом научном прорыве» — создании белой травы, которую уже высадили вместо разметки на стадионе «Санкт-Петербург Арена», что позволит раз и навсегда забыть о покраске газона.

На ближайшем матче «Зенит» покажет технологию, над которой клуб работал совместно с японскими агротехнологами последние несколько лет. С 2015 года шла разработка особого сорта травы, которая имеет абсолютно белый цвет.

«Нам удалось замедлить процесс фотосинтеза за счет клеточной мутации. Мы добились своей цели и первыми в мире создали белую траву» — рассказал японский агротехнолог Такааки Инокучи в сюжете телеканала Санкт-Петербург.

«Очень здорово, что «Зенит» делает это первый в мире. Мы, как клуб, должны продолжать современные технологии. Я надеюсь, что всем это понадобится», — сказал футболист сине-бело-голубых Бронислав Иванович.

Но напомним, что сегодня 1 апреля, а это значит, что не стоит спешить верить всему.