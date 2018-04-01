Проезд в первом частном трамвае «Чижик» стал платным

С 7 марта трамвай работал в тестовом режиме, и проезд в нем был бесплатным, однако с 1 апреля пассажирам «Чижика» придется покупать билет. Его стоимость равна стоимости билета на обычный наземный транспорт и составляет 40 рублей.

«Оплатить поездку можно будет любым удобным для пассажира способом: купив билет за наличные в автоматах, которые расположены в первой и последней секциях трамвая, воспользовавшись «Подорожником», приложив к валидатору платежную карточку системы Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР, при помощи смартфона, поддерживающего платежи Apple Pay или Android Pay», – говорится в сообщении.

Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между Смольным и Транспортной концессионной компанией (ТКК). Стоимость проекта оценивалась в 33,7 млрд рублей. Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумных ход вагонов. Всего Смольный планирует закупить более 20 трамваев. В «Чижиках» есть розетки для подзарядки телефонов, аппараты для покупки билетов. Кондуктора в трамвае не будет.

На сегодня семь трамваев ходят по маршруту №8 от депо на Хасанской улице до Ладожского вокзала. Второй маршрут запустят по проспекту Наставников до Ириновского проспекта, третий проложат по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

По материалам «ДП».