Во Всемирный день информирования об аутизме пройдут шествия по Невскому проспекту и флешмоб «Зажги синим»

В понедельник, 2 апреля, провозглашен Всемирный день информирования о проблеме аутизма, в честь которого в центре Петербурга состоятся акции.

На Невском проспекте пройдет уличная акция «Мы тут рядом» центра «Антон тут рядом». Шествие начнется в 16.00 и пройдет по маршруту от Гостиного двора до Аничкова моста и закончится на Малой Садовой.

А в 17.00 на Малой Садовой состоится концерт оркестра «Антон тут рядом».

Также Петербург примет участие во всемирной акции «Зажги синим». Синий цвет является цветом аутизма, и 2 апреля у главных достопримечательностей города – Дворцового моста, дома Зингера, Михайловского театра, ТЮЗа и других – включат синюю подсветку.