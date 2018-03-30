В Петербург в ближайшие дни придет тепло

Синоптики обещают потепление в Петербурге в ближайшие дни.

По прогнозу Гидрометцентра, 30 марта ожидается солнечная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. Ночью 31 марта ожидается похолодание до -8 градусов, но днем снова потеплеет до +4.

В воскресенье, 1 апреля, ночью температура опустится до -4…-6 градусов, днем по прогнозу ожидается до +3 градусов. Вечером возможен небольшой снег. При этом в начале следующей недели в городе станет теплее — до +7 градусов.

МЧС предупреждает, что с 29 марта по 1 мая на реках и каналах будет проводиться вскрытие льда. Спасатели категорически запрещают петербуржцам выходить на реки и каналы и просят быть внимательнее и осторожнее.

Фото: @mskpit