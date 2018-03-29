МЧС запрещает петербуржцам выходить на лед рек и каналов. Его начнут вскрывать с 29 марта

МЧС предупреждает, что с 29 марта по 1 мая на реках и каналах будет проводиться вскрытие льда. Спасатели категорически запрещают петербуржцам выходить на реки и каналы и просят быть внимательнее и осторожнее.

Спасатели МЧС запрещали выходить на лед, даже когда в городе царили морозы. В середине марта они предупреждали о том, что нарушителей начнут штрафовать. Несмотря на предостережения МЧС об опасности выхода на лед, на реках и каналах Петербурга в марте можно было встретить гуляющих и даже катающихся на лыжах горожан. Мы попросили поделиться впечатлениями и фотографиями тех, кто не побоялся совершить экстремальную прогулку.

Фото: @polumna__