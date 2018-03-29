Фоторепортаж: в Ленинградском зоопарке родился белорукий гиббон

В Ленинградском зоопарке у пары гиббонов Персея и Габины 23 марта родился малыш. Как сообщила пресс-служба зоопарка, это уже третье потомство в семье обезьян.

Первые несколько месяцев детеныш проведет в тесном контакте с мамой, поэтому посетители не всегда смогут его увидеть. Также пока невозможно понять, какого пола маленький гиббон - Габина прячет своего малыша от сотрудников и посетителей и не подпускает к нему посторонних.

В зоопарке существует традиция, согласно которой белоруких гиббонов называют греческими именами. Как только сотрудники узнают пол малыша, будет объявлен общегородской конкурс на имя по аналогии с тем, что был проведен для трех львят, родившихся в декабре.