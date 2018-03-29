В петербургских торговых комплексах начались проверки пожарной безопасности

В Петербурге сотрудники МЧС, прокуратуры и других надзорных органов начали проверки торгово-развлекательных комплексов, в особенности систем пожарной безопасности.

«На соответствие требованиям пожарной безопасности будут проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Всего в списке на проверку 82 ТРК. В Ленобласти аналогичные проверки начнутся со 2 апреля.

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил главам профильных комитетов и администраций районов проверять пожарную безопасность в больницах, поликлиниках, школах, театрах, детских садах и концертных залах. Кроме того, в Telegram появился бот, благодаря которому пользователи по всей России могут пожаловаться на закрытые эвакуационные выходы в учреждениях по всей России, а МЧС выпустило официальную инструкцию о правилах поведения во время эвакуации из торговых центров.

Утром 29 марта в одном из старейших универмагов Петербурга - ДЛТ, произошел пожар. Были эвакуированы 60 человек. Специалисты разбираются с причинами возгорания.