UPD: В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai

Сотрудники МЧС выехали на улицу Савушкина в Приморском районе Петербурга, где полыхает автосалон.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на в пресс-службу ведомства, вызов днем 28 марта поступил к дому №103 по улице Савушкина. Как уточнили нашему изданию читатели, загорелся автосалон «Рольф», где продают машины марки Hyundai. На фотографиях с места ЧП виден столб черного дыма, который вырывается из здания.

 

 

UPD: Жертв нет. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Огонь перекинулся на припаркованные машины. Площадь пожара уже превысила 500 кв. метров.


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