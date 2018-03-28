UPD: В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai

Сотрудники МЧС выехали на улицу Савушкина в Приморском районе Петербурга, где полыхает автосалон.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на в пресс-службу ведомства, вызов днем 28 марта поступил к дому №103 по улице Савушкина. Как уточнили нашему изданию читатели, загорелся автосалон «Рольф», где продают машины марки Hyundai. На фотографиях с места ЧП виден столб черного дыма, который вырывается из здания.