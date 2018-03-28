Депутаты одобрили установку датчиков газа во всех многоэтажных домах Петербурга

Депутаты парламента Петербурга приняли во втором чтении инициативу комитета по законодательству об установке в многоквартирных домах систем газовой безопасности. Согласно документу, в каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть установлен специальный датчик, фиксирующий утечку газа.

Предполагается, что в новостройках датчики поставят сразу, а в старых домах их внедрят при проведении капитального ремонта. По словам одного из авторов инициативы, депутата Дениса Четырбока, оснащение домов газоанализаторами минимизирует возникновение аварийный ситуаций. При утечке газа датчики смогут подать сигнал на диспетчерские пункты и оповестить жителей.

Кроме того, прибор сможет автоматически перекрыть подачу газа и включить вентиляцию. «Уверен, что установка таких газоанализаторов защитит жильцов от опасного соседства и возможных неблагоприятных последствий собственного легкомыслия», — отметил парламентарий. Между тем еще в рамках первого чтения парламентарий Ирина Иванова задала вопрос о том, какие затраты в связи с теоретическим принятием документа могут понести девелоперы и как расходы отразятся на стоимости «квадрата» жилья для покупателей, напоминает Stroypuls.ru. Авторы инициативы не ответили на этот вопрос, а также не раскрыли источники финансирования законодательной инициативы.

По материалам «ДП»