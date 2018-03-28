В павильоне «Ленфильма» обрушилась стена

В феврале пожару присвоили ранг №2, возгорание ликвидировали на протяжении девяти часов. В результате дымом заволокло жилой район «Балтийская жемчужина».

Сама студия не использует павильон по прямому назначению. Его арендует станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки.