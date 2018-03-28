В павильоне «Ленфильма» обрушилась стена
В павильоне «Ленфильма», расположенном на улице Тамбасова, вечером 27 марта обрушилась стена. 1 февраля там произошел серьезный пожар. Об обрушении части здания сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».
В феврале пожару присвоили ранг №2, возгорание ликвидировали на протяжении девяти часов. В результате дымом заволокло жилой район «Балтийская жемчужина».
Сама студия не использует павильон по прямому назначению. Его арендует станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки.
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