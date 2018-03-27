Фоторепортаж: акция памяти жертв кемеровской трагедии на Дворцовой площади

На Дворцовой площади 27 марта в 18:00 началась акция памяти жертв трагедии в Кемерове, организованная Смольным. Петербуржцы собираются у Александровской колонны, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки.

К мемориалу приехал и губернатор Георгий Полтавченко. Он также возложил цветы. С речью выступил спикер ЗакС Вячеслав Макаров и актриса Анастасия Мельникова, которая не смогла сдержать слез.

Петербургские театры в знак траура отменяют спектакли, Государственный Эрмитаж приспустил флаг. Вторая акция памяти, организованная горожанами, пройдет 27 марта в 19:00 на Марсовом поле. Многие из тех, кто пришел на Дворцовую, собирается и на вторую акцию. 28 марта в России объявлен национальный траур.