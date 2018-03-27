Эрмитаж приспустил флаг в знак траура по погибшим в Кемерове

Государственный Эрмитаж приспустил флаг России в знак траура по погибшим из-за пожара в Кемерово. Фотографию Зимнего дворца и флагштока с приспущенным государственным символом музей 27 марта разместил в своих социальных сетях.



«В знак траура приспущен государственный флаг на Зимнем дворце», — отметили в Эрмитаже.