В Петербурге за неделю проверят пожарную безопасность больниц, школ и театров

В Петербурге за неделю проверят пожарную безопасность в больницах, поликлиниках, школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, театральных и концертных залах, передает АБН.

Губернатор Георгий Полтавченко назначил ответственными за проверки глав профильных комитетов и администраций районов. В конце недели они должны будут предоставить письменные отчеты о проверке руководителю администрации Петербурга Александру Говорунову. «При этом в случае выявления недостатков принять действенные, оперативные меры по устранению этих недостатков. Прошу эту работу проводить регулярно, нам нужен более жесткий контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности и антитеррористического контроля», — сказал Полтавченко.

После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране.