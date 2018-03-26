В ночь на 27 марта в Петербурге разведут три моста

Сразу три переправы разведут в Петербурге в ночь на 27 марта, сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Сообщается, что с 2:20 до 5:10 для транспорта и пешеходов будет закрыт мост Александра Невского. Благовещенский мост будет разведен с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00. Д

Дважды за ночь разведут и Тучков мост: с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Кроме того, в «Мостотресте» подчеркивают, что разводка может начаться раньше указанного времени. В зимний сезон городские переправы чаще всего разводят для профилактических работ при подготовке к навигации. Она начнется 10 апреля на Неве и Малой Неве, 20 апреля — на рукавах Невы.

По материалам «ДП»