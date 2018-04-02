6 чемпионов в кино, театре и спорте, которые нас вдохновляют

Алексей Буров

Ресторатор, 29 лет

Весь город знает, что за правильным ламбиком стоит идти в заведение Алексея «Траппист», за крафтовым сидром — в его же «Фарш и бочку», а за лучшим брискетом — в Smoke BBQ, барбекю-Мекку ресторанной группы Бурова «Пивная карта». Увлекшись грилем, он завел самую большую в России коптильню на колесах и накормил с ее помощью тысячу человек на фестивале «О, да! Еда!», а затем сам устроил на улице Рубинштейна грандиозный мясной фестиваль Smoke & Fire, собравший 15 тысяч человек, ведущих фермеров-производителей и экспертов-рестораторов от Дмитрия Блинова до Арама Мнацаканова.