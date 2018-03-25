«Россия» запустила ежедневные рейсы из Пулково в Лондон

Несмотря на ухудшение отношений России и Великобритании, в Санкт-Петербурге открылись новые рейсы в Лондон.

По сообщению ООО «Воздушные ворота Северной столицы», прямые регулярные перелеты 25 марта начала выполнять авиакомпания «Россия». Рейсы осуществляются из аэропорта Пулково в аэропорт Гатвик ежедневно на судах Airbus A320.

«Россия» стала вторым регулярным авиаперевозчиком на маршруте Лондон – Санкт-Петербург. Ежедневные рейсы из Пулково в другой аэропорт британский столицы – Хитроу – выполняет авиакомпания British Airways. В 2017 году прямыми перелетами между Северной столицей России и Лондоном воспользовались 92,3 тыс. человек, что на 7% больше показателя 2016 года. Непрямой пассажиропоток вырос на 20%, до 31 тыс. человек», – отмечается в сообщении.

По материалам «Фонтанка.ру»