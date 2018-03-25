В сети опубликовали любительскую киносъемку Ленинграда 1968 года
В телеграм-канале «Советский Ленинград» опубликовали черно-белое видео любительской киносъемки, которое было снято в Ленинграде в декабре 1968 года. Автором ролика является Серж Бонд. В видео можно увидеть улицы зимнего Ленинграда, Невский проспект, Аничков мост, Дом книги и другие части центра города.
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