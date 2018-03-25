В петербургское СИЗО не отправилось электронное сообщение «в связи с болезнью цензора»

В Санкт-Петербурге следственный изолятор указал необычную причину остановки работы сервиса «ФСИН-Письмо». Журналист Андрей Бабицкий сообщил, что 24 марта прием писем был невозможен «в связи с болезнью цензора». Сервис позволяет отправить электронное сообщение арестованному или осужденному, но в тот вечер это было невозможно.

Утром 25 марта сервис восстановился и вновь заработал. По всей видимости, цензор выздоровел.

В других СИЗО, которые также подключены к сервису «ФСИН-Письмо», иногда появляются иные нестандартные причины. Например, «отпуск основного сотрудника» или «нехватка персонала».