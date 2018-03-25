В петербургское СИЗО не отправилось электронное сообщение «в связи с болезнью цензора»
В Санкт-Петербурге следственный изолятор указал необычную причину остановки работы сервиса «ФСИН-Письмо». Журналист Андрей Бабицкий сообщил, что 24 марта прием писем был невозможен «в связи с болезнью цензора». Сервис позволяет отправить электронное сообщение арестованному или осужденному, но в тот вечер это было невозможно.
Утром 25 марта сервис восстановился и вновь заработал. По всей видимости, цензор выздоровел.
В других СИЗО, которые также подключены к сервису «ФСИН-Письмо», иногда появляются иные нестандартные причины. Например, «отпуск основного сотрудника» или «нехватка персонала».
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