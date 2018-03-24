Студент СПбГУ смог прожить месяц на одну стипендию

Петербургский студент Алексей Зырянов провел эксперимент и прожил месяц на одну стипендию, которая в СПбГУ составляет 1572 рубля.

Идея эксперимента зародилась в студенческой столовой, когда Алексей понял, что в день можно тратить на еду около 50 рублей.

Рацион студента состоял из овсянки, бананов, темного шоколада, гречки с яйцами и моркови с капустой. Алексей питался 3 раза в день. В ходе эксперимента на еду было потрачено 1472 рубля, оставшиеся 100 рублей ушли на хозяйственные нужды.

«За этот месяц я съел примерно 3 килограмма овсянки и гречки, 1 килограмм гороха, 150 яиц и 5 кочанов капусты, 3 шоколадки, 10 бананов и 3 пачки козинаков.» — также студент сообщил, что похудел на 5 кг.

По словам Алексея, эксперимент был проведен с целью доказать иногородним абитуриентам и детям из бедных семей, что они могут поступить в один из лучших вузов страны и прожить на стипендию. А также призвал людей задуматься о своем питании и быть скромнее.