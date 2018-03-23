Смольный отложил строительство новых станций метро

Смольный обновил схему развития петербургского метро и отложил строительство новых станций.

Ранее в администрации города обещали, что кольцевая линия метро появится до 2030 года. Теперь же ближайший участок предполагаемой - перегон от «Большого проспекта» до «Лесной» - по планам появится в 2023-2028 годах. Оставшаяся часть остальная часть линии будет построена еще позже.

Также после 2030 года планируется строительство линии от «Двинской» до «Янино», проходящей через пока не построенные станции «Площадь Репина», «Михайловскую», «Суворовскую», «Большеохтинскую», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект» и «Улица Коммуны». Здесь же будут сделаны пересадочные станции на «Адмиралтейскую», «Чернышевскую» и на строящейся «Театральной».

Также в Смольном перенесли продолжение метро от «Обводного канала» до станции «Ручьи». Ранее его планировали построить до 2028 года. После 2030 года также хотят построить пятую линию за «Шуваловский проспект» к «Коломяжской» и третью до «Осиновой Рощи».

Что касается развития коричневой ветки метро, то до 2022 года планируется строительство только одного перегона от «Юго-Западной» до «Путиловской». Перегон от «Беговой» и «Комендантского проспекта» к «Шуваловскому проспекту» и «Планерной» отодвинут к 2025 году.

В этом году Смольный обещает завершить строительство пяти станций петербургского метро — «Улица Савушкина» («Беговая»), «Новокрестовская», «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная». Стоимость работ по строительству станций составила более 62 млрд рублей.