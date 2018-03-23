Российская национальная библиотека передала здание на Обводном канале РПЦ

Российская национальная библиотека (РНБ) передала здание на набережной Обводного канала, 11А, Русской православной церкви. Теперь в нем расположится Санкт-Петербургская духовная академия. «20 марта подписан акт приема-передачи здания по адресу: набережная Обводного канала, 11А, находившегося в собственности Российской Федерации, от РНБ — Санкт-Петербургской духовной академии», — сообщают в РНБ.

Отмечается, что фонды РНБ, находившиеся на Обводном, уже переехали в новое здание библиотеки на Московском проспекте. При подписании акта присутствовали ректор Санкт-Петербургской Православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, заместители гендиректора РНБ Елена Тихонова и Игорь Козин, а также сотрудники Росимущества. Здание на набережной Обводного канала, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В 2015 году Росимущество распорядилось передать это здание церкви.

Гендиректор РНБ Александр Вислых 11 января 2017 года сообщал о планах передать петербургской епархии одно из зданий РНБ на набережной Обводного канала. Тогда он отмечал, что вопрос с передачей не такой «острый», как в случае с Исаакиевским собором, потому что раньше здание и так принадлежало церкви.

По материалам «ДП»

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