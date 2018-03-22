Из-за крупного сбоя в Петербурге без интернета остались клиенты пяти провайдеров

В Петербурге из-за аварии на одном из крупнейших магистральных телеком-каналов города клиенты пяти провайдеров временно потеряли доступ к интернету. Сбой случился у компаний ТТК, «Прометей», Arroba, Data-ix и «Комлинк».

Сбой на сетях провайдера ТТК подтверждается отчетами на мониторинговом сайте Downdetector, он был зафиксирован в 11.00 мск. Интернет у провайдеров был отключен примерно на 15 минут. На сайте одной из компаний есть только такое сообщение об аварии: «Уважаемые участники сети DATAIX! Фиксируем аварию на сети! Причины устанавливаются. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Будем оперативно информировать вас о ходе восстановительных работ!».

Уведомление о случившемся появилось и на сайте Arroba. Причиной поломки послужил механизм реализации блокировок сайтов по реестру запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Система автоматически определяла актуальные IP-адреса для доменных имён из реестра и обеспечивала их блокировку. Обычно за одним доменным именем стоят от 1 до 10 IP-адресов, однако из-за сбоя число IP-адресов во всем реестре для блокировки превысило один миллион записей.

По материалам «ДП»