Названа стоимость проезда по скоростной трассе М-11 Москва – Петербург

Стоимость проезда по новой скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург после ввода ее в эксплуатацию будет установлена в пределах 2 тыс. рублей в одну сторону, рассказал 22 марта глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.

«В пределах 2 тыс. Это конкурентно. Очень много питерских предпочитают на машине ездить. Это питерцы, работающие в Москве, они раз в неделю-две ездят. Это часов шесть будет занимать максимум. К декабрю мы откроем трассу», — сказал Кельбах (цитата по РИА Новости). Трасса Москва — Санкт-Петербург будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Изначально ее планировали открыть к ЧМ-2018. Расчетная скорость движения по магистрали — 150 км/ч.

Общая протяженность новой платной дороги составит 669 км. После постройки существующая федеральная трасса М-10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги. Движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери — движение в обход Твери будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М-10.

Сейчас уже открыли участки с 15-го по 58-й км (Москва — Солнечногорск) и с 258-го по 334-й км (обход Вышнего Волочка). К концу 2017 года была открыта четверть скоростной трассы: стал доступен 48-километровый объезд Торжка. В начале февраля 2016 года правительство России опубликовало постановление, исходя из которого максимальная стоимость проезда легкового автомобиля по платным трассам федерального значения не может превышать 3 рублей за 1 км. Таким образом, при общей протяженности трассы между Москвой и Петербургом в 669 км в соответствии с этим документом путь должен максимально обойтись в 2007 рублей.

По материалам «ДП»