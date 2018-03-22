Фоторепортаж: минималистичная и безмятежная красота Финского залива

Мартовская погода в этом году окончательно разочаровала всех нас. Спасатели МЧС снова предупреждают горожан о сильных снегопадах и гололедице на дорогах в четверг, 22 марта. Несмотря на календарную весну, на улице все так же холодно и серо, как в феврале.

Чтобы как-то скрасить томительное ожидание тепла, которое должно прийти в Петербург в апреле, (если верить прогнозам главного метеоролога Александра Колесова) предлагаем полюбоваться на фотографии безмятежно-прекрасного Финского залива, которыми делятся петербуржцы в Instagram,.