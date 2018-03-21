Внезапно: главный синоптик Петербурга пообещал теплый (и почти сухой!) апрель

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обнадежил новым прогнозом на апрель. Во время пресс-конференции Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 марта он рассказал, что столбик термометра в следующем месяце поднимется до 16 градусов тепла. Более того, среднемесячная температура воздуха в апреле будет чуть выше нормы. И совсем прекрасная новость: в апреле будет не так много осадков из-за влияния частых антициклонов. Так что в дневные часы Петербург сможет хорошо прогреться.

При этом по ночам температура может опуститься ниже нуля, но, как заверил синоптик, в основном это будет “слабый минус”. Также в середине месяца может наступить преждевременное похолодание. Однако к концу апреля вновь установится тепло до плюс 11-16 градусов.