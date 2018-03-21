В Петербурге временно приостановит работу визовый центр Польши

C 27 марта в Петербурге и по всей России приостанавливают работу визовые центры Польши. Об этом на своем сайте сообщил визовый провайдер VFS Global.

Подать заявления на польскую и шенгенскую визу петербуржцы смогут до 22 марта. С 23 марта заявление на польскую визу можно будет подать только через визовый отдел консульства Республики Польша в Петербурге и только при предварительной регистрации в системе e-konsulat с помощью опции «Зарегистрируйте бланк».

Причина приостановки работы - продление договора с визовым оператором VFS Global, который заканчивается 26 марта 2018 года. Об этом «РБК» рассказал консул Польши Анджей Сломкий.

Ранее стало известно, что в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев.