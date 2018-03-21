Не в булочную: cтало известно, куда чаще всего ездят на такси петербуржцы

Аналитики «Яндекса» выяснили, куда в Петербурге чаще всего ездят на такси. В тройку самых популярных пунктов назначения вошли аэропорт Пулково, Московский вокзал и ТРЦ «Галерея». Сразу за ними идут бары, которые в Петербурге очень популярны, а в Москве не добрались даже до верхней десятки. Таким образом, места с четвертого по седьмое распределились так: бары и кафе на улицах Рубинштейна, Ломоносова, Думской и набережной канала Грибоедова. На шестой строчке расположился Ладожский вокзал. Потом идут бары на Садовой улице, ТРК «Европолис», Финляндский вокзал и бары на Казанской улице.

Аналитики разделили самые популярные направления по категориям: «транспортные узлы», «бары и рестораны», «достопримечательности», «торговые центры», «бизнес-центры», «гостиницы и отели». В этих категориях они определили лидеров отдельно. Кроме того, они выбрали места, куда в 2017 году стали ездить заметно чаще по сравнению с 2016-м. Лидеров в категориях можно посмотреть в галерее: