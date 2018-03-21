Не в булочную: cтало известно, куда чаще всего ездят на такси петербуржцы
Аналитики «Яндекса» выяснили, куда в Петербурге чаще всего ездят на такси. В тройку самых популярных пунктов назначения вошли аэропорт Пулково, Московский вокзал и ТРЦ «Галерея». Сразу за ними идут бары, которые в Петербурге очень популярны, а в Москве не добрались даже до верхней десятки. Таким образом, места с четвертого по седьмое распределились так: бары и кафе на улицах Рубинштейна, Ломоносова, Думской и набережной канала Грибоедова. На шестой строчке расположился Ладожский вокзал. Потом идут бары на Садовой улице, ТРК «Европолис», Финляндский вокзал и бары на Казанской улице.
Аналитики разделили самые популярные направления по категориям: «транспортные узлы», «бары и рестораны», «достопримечательности», «торговые центры», «бизнес-центры», «гостиницы и отели». В этих категориях они определили лидеров отдельно. Кроме того, они выбрали места, куда в 2017 году стали ездить заметно чаще по сравнению с 2016-м. Лидеров в категориях можно посмотреть в галерее:
После анализа популярных мест поездок аналитики составили портрет человека, который пользуется такси в Петербурге. «Если по получившимся топам набросать усредненный портрет пользователя „Яндекс.Такси“ в Петербурге, получится турист. В город он попадает через Пулково и останавливается в „Азимут Отеле“. Если поездка деловая, то, скорее всего, его ждут в „Санкт-Петербург Плазе“. Покончив с работой, он отправляется погулять у Казанского собора, заезжает за покупками в „Галерею“, а заканчивает день где-нибудь на Рубинштейна», — заключают сотрудники компании.
Среди мест, в которые часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий. Самое популярное из них — это Единый центр документов. В общем топе он 21-й, выше любого отеля и бизнес-центра. Другие примечательные места — строящийся БЦ «Лахта центр», банкетный зал «Голицын Холл», жилые комплексы «Я — романтик» и «Вива», а также загс на Английской набережной.
По материалам «ДП»
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